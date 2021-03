Bethesda: le IP di Doom, The Elder Scrolls e Fallout valgono oltre 7 miliardi di dollari

All'interno di un documento pubblicato dal Security Operations Lead presso Bethesda Softworks sono stati riportati degli interessanti dettagli riguardanti alcuni dei franchise di maggior successo della compagnia che a partire da quest'anno entrerà ufficialmente a far parte degli Xbox Game Studios.

Sono diversi i titoli targati Bethesda che hanno segnato la storia dei videogiochi e che continuano tutt'oggi a far parte integrante dell'esperienza ludica degli appassionati. Tra i nomi più popolari ed attuali, ci sono certamente quelli di DOOM, The Elder Scrolls e Fallout. Stando a quanto riferito all'interno del documento di cui potete leggere uno stralcio in calce alla notizia, queste tre grandi IP valgono attualmente più di 7 miliardi di dollari, totalizzati grazie agli importanti incassi di ognuno dei titoli nel corso degli anni dalla loro pubblicazione.

Certamente il futuro di Bethesda continuerà ad essere nel segno di questi giochi, ed in tal senso sono tantissimi i giocatori che non vedono l'ora di sapere qualche nuove informazione riguardo a The Elder Scrolls VI, nuovo capitolo della serie RPG annunciato nel corso del 2018 ma sparito dai radar sin da allora poiché ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Al momento non sono invece noti i piani per gli altri due franchise: dopo DOOM Eternal, che da solo ha superato i 450 milioni di dollari di incassi in 9 mesi dall'uscita, non sappiamo come proseguiranno le avventure del Demon Slayer, mentre Fallout 76 è in netta ricrescita dopo il difficoltoso lancio e potrebbe rimanere ancora il capitolo prioritario della serie per ancora un po' di tempo.

Oltre ad affidarsi ai suoi brand storici, Bethesda lavora anche ad IP completamente originali come Starfield, di cui recentemente è emerso online uno screenshot che si è poi rivelato fake, e a progetti su licenza come il nuovo gioco di Indiana Jones.