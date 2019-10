Bethesda lancia Fallout 1st, l'abbonamento Premium per Fallout 76

Dopo aver confermato il rinvio di Wastelanders, i vertici di Bethesda decidono di lanciare un nuovo servizio in abbonamento Fallout 1st. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano sperimentare "l'esperienza definitiva" nell'universo di Fallout 76.

Stando alla descrizione del nuovo pacchetto Premium fornitaci da Bethesda attraverso le pagine del PlayStation Store ufficiale, Fallout 1st promette di "amplificare l'esperienza di Fallout 76" tramite una serie di bonus ingame che spazierà dall'accesso ai server privati alla possibilità di acquisire oggetti cosmetici e di utilità esclusivi.

Sia con l'abbonamento mensile da 14,99 euro che con la sottoscrizione annuale da 119,99 euro, gli appassionati di Fallout 76 possono accedere alla funzione Mondi Privati per creare e gestire delle versioni alternative del West Virginia in cui invitare un massimo di sette amici. Grazie all'abbonamento a Fallout 1st verrà inoltre riconosciuto agli iscritti un tesoretto rappresentato da una Cassa di Rottami (un contenitore dove poter riporre un quantitativo illimitato di oggetti di creazione) e da una Tenda di Sopravvivenza (una base per il viaggio rapido da posizionare dove si vuole per avere accesso a un sacco a pelo a dei viveri).

Con Fallout 1st si possono inoltre sbloccare il completo Armatura da Ranger, il pacchetto Icons & Emotes e 1650 Atomi da spendere nel controverso Negozio Atomico di Fallout 76: questi ultimi non verranno offerti una tantum ma, al contrario, saranno aggiunti al proprio account per ogni mese di abbonamento.