Bethesda lavora ad un nuovo gioco mobile: 'Già lo amo', dice Todd Howard

Mentre proseguono senza sosta i lavori sull'atteso Starfield per PC e Xbox Series X/S, Bethesda guarda anche al settore mobile: dopo aver già realizzato in passato Fallout Shelter e The Elder Scrolls Blades, la compagnia è al lavoro su un nuovo progetto pensato per dispositivi iOS e Android.

A rivelarlo è Todd Howard nel corso dell'ultima puntata del podcast di Lex Fridman. La figura chiave di Bethesda non fornisce troppi dettagli sulla natura del progetto ed eventualmente a quale IP dovrebbe essere collegata, ma dalle sue parole emerge forte entusiasmo nei confronti del misterioso gioco: "Abbiamo fatto un po' di cose, e stiamo lavorando ad un nuovo gioco mobile che non abbiamo ancora annunciato ma di cui già sono innamorato", dichiara Howard.

Non è chiaro a quale genere dovrebbe collegarsi l'opera in lavorazione, ma dalle parole di Howard emerge come il prossimo titolo mobile di Bethesda potrebbe essere un'esperienza con una certa profondità e non una produzione dal gameplay mordi e fuggi: "Abbiamo scoperto che con i nostri giochi, in particolare con Fallout Shelter, le persone ci hanno giocato anche per un'ora o due di fila. C'è stato un gran numero di utenti che ci ha giocato anche per più ore al giorno".

In attesa di scoprire cosa avrà da offrire Bethesda con la sua nuova opera mobile, ricordiamo intanto che di recente la serie di Fallout ha compiuto 25 anni e rimane ancora oggi tra le più amate dagli appassionati di giochi di ruolo. Tornando invece al presente, Bethesda ha raccontato la genesi di Starfield, il suo kolossal sci-fi atteso per il 2023.