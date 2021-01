Bethesda e la next gen: Arkane Austin lavora a un nuovo gioco fantasy su Unreal Engine 4

A conferma delle indicazioni offerte da Harvey Smith sul futuro di Arkane oltre Deathloop, un'altra esponente degli Arkane Studios, la Lisa Charriere, riferisce di essere al lavoro su di un videogioco fantasy basato su Unreal Engine 4.

Nella scheda di LinkedIn che riepiloga le sue esperienze lavorative, la Senior VFX Artist di Arkane Austin cita un "progetto non annunciato su Unreal 4", sottolineando l'appartenenza di questo misterioso gioco al genere fantasy. Di cosa si tratta?

Il riferimento al fantasy sembra escludere le opzioni legate a Dishonored 3 e Prey 2. Come ipotizzato da diversi utenti del forum di ResetEra, il ricorso a un motore grafico collaudato come l'Unreal Engine 4 da parte della sussidiaria texana di Bethesda potrebbe suggerire lo sviluppo di un remake o di una versione rimasterizzata di Dark Messiah of Might & Magic o Arx Fatalis, due dei tanti videogiochi in salsa ruolistica che contraddistinguono il lavoro svolto da Arkane Studios in 20 anni.

Del progetto fantasy accennato da Charriere, oltretutto, si occuperò anche lo stesso Direttore di Arkane Harvey Smith, a giudicare dalle ultime dichiarazioni condivise per discutere del matrimonio tra Microsoft e ZeniMax per spiegare che "non mi sto occupando di Deathloop, sto lavorando a qualcos'altro, ma sempre con coloro che hanno realizzato Dishonored e Prey".