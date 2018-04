Bethesda non esclude l'arrivo di The Elder Scrolls Legends su console

The Elder Scrolls Legends è disponibile su PC e piattaforme mobile e sono in molti a chiedersi se il gioco arriverà mai su console. A questa domanda prova a rispondere Pete Hines di Bethesda, intervistato nel corso del PAX East.

Ai microfoni di DualShockers, Pete Hines fa sapere che "Sì, effettivamente ci stiamo pensando. Come publisher e sviluppatori vogliamo che sempre più persone possano provare i nostri giochi e capisci la nostra filosofia quando vedi che abbiamo portati su Switch titoli come DOOM, Wolfenstein II e The Elder Scrolls V Skyrim. Quindi sì, assolutamente, vogliamo che un pubblico sempre più grande possa provare i nostri prodotti. Ma riguardo a The Elder Scrolsl Legends, al momento siamo concentrati su altri aspetti, vogliamo far crescere la scena degli eSport, pubblicare nuovi contenuti, migliorare l'interfaccia e rifinire ulteriormente il gameplay. La lista di cose da fare è enorme, spero quindi che in futuro ci sia spazio anche per portare il gioco su console, ma onestamente è ancora tutto da vedere."

L'ultima espansione di The Elder Scrolls Legends, Casate di Morrowind, è ora disponibile per il download su PC e piattaforme mobile.