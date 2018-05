Bethesda non vede l'ora di svelare le novità in arrivo all'E3 2018

Pete Hines di Bethesda ha più volte fatto capire che la compagnia ha in serbo parecchie sorprese per l'E3 2018 e in una recente serie di Tweet il VP del publisher ha ribadito questo concetto, dichiarando di essere "molto eccitato" per la line-up E3 di Bethesda.

Pete Hines ha promesso una buona varietà nel catalogo titoli e in un commento definisce questo momento "molto divertente", tuttavia non è chiaro se il riferimento sia effettivamente allo show in programma oppure alla fase organizzativa che precede l'evento. Su Twitter, un giocatore ha chiesto se la conferenza E3 2018 sarà migliore di quella dello scorso anno, Hines ha così risposto: "penso dipenda dal fatto di preferire determinate informazioni su giochi specifici o se siete semplicemente interessati ai giochi nel loro insieme..."

Una frase certamente sibillina, che si presta però a molte possibili interpretazioni che lasciano pensare sia alla presenza di nuovi giochi sia all'apparizione di titoli già conosciuti. Secondo alcuni rumor, Bethesda sarebbe pronta ad annunciare Starfield, progetto che dovrebbe unire gli universi narrativi di Fallout e The Elder Scrolls, portando il tutto in una ambientazione Sci-Fi.

Altra voce di corridoio vorrebbe l'annuncio di DOOM 2, mentre sembra ancora troppo presto per The Elder Scrolls VI, sebbene un breve teaser non possa essere escluso a priori. Non ci sarà spazio invece probabilmente per Dishonored, The Evil Within e Wolfenstein, i cui ultimi capitoli sono troppo recenti per poter pensare ad eventuali sequel o espansioni stand-alone.

L'appuntamento con la conferenza Bethesda E3 2018 è previsto per lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana, in questa occasione ne sapremo certamente di più sui nuovi giochi in fase di sviluppo.