Bethesda: non vi abbiamo ancora detto tutto su Prey

Da tempo Bethesda sta disseminando indizi sull'arrivo di nuovi contenuti per Prey, fino ad ora si trattava in realtà di semplici ipotesi ma le parole di Pete Hines farebbero pensare a qualcosa di più concreto...

Intervistato al PAX East da DualShockers, Hines fa sapere che "No, non abbiamo ancora finito con Prey. Non siamo un publisher che lancia decine di giochi ogni anno e restiamo legati ai nostri titoli anche dopo la pubblicazione, come avrete notato. Recentemente abbiamo assunto un nuovo Community Manager per Prey che ha ideato un pesce d'aprile divertente e altre cose... Comunque, non credo che abbiate ancora visto tutto su Prey. Non posso dire nulla di preciso ma ne sentirete di nuove in merito..."

Che Hines abbia indirettamente confermato il tanto rumoreggiato DLC ambientato sulla Luna? Quest'ultimo potrebbe a ben vedere essere anche una espansione stand-alone sullo stile di Dishonored La Morte dell'Esterno, non ci resta che attendere per scoprire cosa abbia in serbo Bethesda per il futuro di Prey.