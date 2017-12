Bethesda: nuovi dettagli per #SavePlayer1, sconti fino al 50% su alcuni titoli nel weekend

: Dopo il trailer mostrato ai Game Awards 2017,è tornata a parlare di, svelando ulteriori dettagli sulla campagna pensata per salvaguardare il single player. Nel weekend alcuni titoli del publisher verranno proposti con uno sconto del 50%.

Il gioco, come la vita, è fatto di interazioni sociali, momenti in cui ci si incontra per una causa comune o semplicemente per esorcizzare qualche demone con una catartica carneficina virtuale. Tuttavia, a volte è la solitudine a esigere il proprio spazio, un luogo in cui sfuggire alle vicissitudini della vita quotidiana. Ed è qui che la modalità per giocatore singolo diventa protagonista.

Una volta, queste esperienze solitarie dominavano il mercato del gaming, ma negli ultimi anni il multigiocatore ha preso il sopravvento sull'esperienza in singolo. La community, per contro, torna a chiedere a gran voce l'opportunità di tornare sulla via della solitudine, spalleggiata dai media che lamentano la perdita di queste strade solitarie. Ma non c'è da temere! Complice il sostegno della leggendaria Lynda Carter, vogliamo condividere il nostro progetto per salvare la modalità per giocatore singolo.

Che vogliate giocare a Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within 2, Prey, Dishonored 2, DOOM, Fallout 4: Game of the Year o Skyrim Special Edition, Bethesda ha sempre quello che fa per voi, ovvero un pluripremiato gioco con modalità in singolo.

Nelle prossime settimane condivideremo le vostre storie dedicate ai giochi in singolo su Twitter, Facebook, Instagram e altri social media. Partecipate anche voi usando l'hashtag #SavePlayer1.

Salvare il giocatore singolo non significa solo creare giochi straordinari. Infatti, offriremo a tutti l'opportunità di godere dei nostri titoli a un prezzo speciale. Questo fine settimana, il nostro catalogo di giochi in singolo più recenti è scontato fino al 50% sugli acquisti digitali e presso alcuni rivenditori selezionati. È la vostra occasione: rifornitevi e affrontate le feste in ludica solitudine.

Bethesda Softworks non pubblica solo giochi per esperienze solitarie, anzi. Siamo stati tra i pionieri del gaming multigiocatore e competitivo. Oggi vogliamo sostenere la prossima generazione di sviluppatori. Come parte di questo sforzo, abbiamo deciso di donare 100.000 dollari alla ESA Foundation allo scopo di fornire borse di studio dedicate agli sviluppatori del futuro, giovani di talento che un giorno potrebbero confezionare il titolo per giocatore singolo dei vostri sogni. Scoprite di più su ESA Foundation a questo indirizzo.