Bethesda ospiterà la propria conferenza all'E3 2018 l'11 Giugno

ha confermato la sua presenza al prossimo, annunciando inoltre che l'11 giugno terrà il suo quarto showcase ospitato durante l'evento losangelino. Quali grandi annunci possiamo aspettarci dal publisher?

A partire dalle 3:30 italiane del prossimo 11 giugno, dunque, Bethesda ospiterà la propria conferenza all'E3 2018 di Los Angeles, naturalmente con l'intenzione di mostrare i suoi annunci più importanti. Considerando che durante lo showcase dell'anno scorso sono stati presentati titoli come Wolfenstein 2: The New Colossus e The Evil Within 2, le aspettative per la nuova edizione in arrivo l'11 giugno non possono che viaggiare in alto. Voi sperate in qualche annuncio in particolare?

Tra i grandi protagonisti dell'E3 2018 ricordiamo anche la presenza di CD Projekt Red e dei classici partecipanti di spicco come Sony, Microsoft, EA e Ubisoft. Ricordiamo infine che il nuovo appuntamento annuale con l'evento losangelino è fissato tra il 12 e il 14 giugno 2018.