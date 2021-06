Bethesda, parla Todd Howard: giochi migliori con lo sviluppo in esclusiva su Xbox

In un'intervista concessa ai giornalisti del Telegraph a margine della presentazione del video con la data d'uscita di Starfield, il direttore dei Bethesda Game Studios, Todd Howard, ha speso parole al miele per Microsoft e sottolineato l'importanza dello sviluppo in esclusiva per Xbox.

Discutendo con il suo intervistatore del mancato arrivo di Starfield e dell'appena annunciato Redfall di Arkane su PS5 e di quello che, a tutti gli effetti, sembra rappresentare il definitivo abbandono di Bethesda dallo sviluppo multipiattaforma, il direttore di TES V Skyrim e Fallout 4 spiega che "mi chiedi se è difficile abbandonare piattaforme come... PlayStation? Beh sì, un po'. Non vuoi mai escludere le persone dal tuo gioco, giusto? Ma alla fine della giornata, capisci però che se vuoi sviluppare un gioco davvero grande, e sai già che dovrai focalizzarti su una determinata piattaforma, allora quella consapevolezza ti aiuta a rendere quel gioco un prodotto migliore".

Il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios rimarca il concetto aggiungendo che "se ti concentri su una rosa determinata di piattaforme puoi davvero esprimere il meglio su quei sistemi. Crediamo fermamentein questo e in tutte le strade che Microsoft e il Team Xbox stanno aprendo per portare i videogiochi al maggior numero possibile di persone. Che si tratti dell'integrazione dell'ecosistema Xbox con il PC, che già da sola è una cosa davvero enorme per noi, oppure del cloud gaming o di tutti quelli aspetti correlati. È una visione a lungo termine in cui crediamo fermamente, siamo convinti che sia la strada giusta perché, in realtà, porta i nostri giochi ad abbracciare un maggior numero di utenti. Tramite iniziative come il Game Pass, le capacità offerteci da Microsoft per proporre i nostri giochi agli appassionati non diminuiscono. Anzi, in realtà stanno salendo in maniera drammatica. Per questo posso dire di essere orgoglioso di far parte di Xbox, penso sia fantastico per tutta la community".

L'uscita di Starfield è prevista per l'11 novembre 2022 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, oltreché su Game Pass gratis sin dal day one.