Bethesda partecipa ai Saldi di Primavera PS4 con sconti su DOOM, Fallout 4, ESO e altro

In occasione delle promozioni sui Saldi di Primavera PS4 del PlayStation Store, i curatori dei social di Bethesda ricordano agli appassionati che è possibile accedere a tantissimi sconti sui giochi della compagnia.

Con i Saldi Digitali di Bethesda, il colosso videoludico americano partecipa infatti all'iniziativa di Sony e invita tutti i giocatori su PS4 ad approfittare di questa iniziativa promozionale che coinvolge i principali titoli dell'azienda nella doppia veste di editore e sviluppatore.

Tra i videogiochi che beneficiano di questi sconti, citiamo infatti il reboot di DOOM del 2016 a firma di id Software, l'edizione Game of the Year di Fallout 4 che comprende tutte le espansioni del kolossal ruolistico e, per rimanere in tema di GDR, la remaster PS4 di Skyrim e The Elder Scrolls Online Elsweyr. Trovate tutti i giochi Bethesda in offerta nella lista dei titoli scontati durante i saldi primaverili del PS Store.

Per un ulteriore approfondimento sulle offerte che stanno interessando i Saldi di Primavera del PlayStation Store, vi consigliamo di leggere questo articolo sui giochi PS4 in sconto a meno di 20 euro e lo speciale sui migliori videogiochi PS4 da recuperare durante le offerte di primavera del negozio digitale del Monolite Nero.