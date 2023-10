Bethesda perde Pete Hines: l'Head of Publishing lascia la compagnia

Mentre in rete continuano a rimbalzare i rumor sullo sviluppo di un videogioco di Bethesda su licenza Disney, Pete Hines, il presidente del Global Publishing di Bethesda Softworks, sorprende la community annunciando la sua separazione dal ZeniMax e Bethesda.

Il celebre dirigente di Bethesda conferma di aver preso questa importante decisione riaffacciandosi sui social per pubblicare una lettera aperta indirizzata a tutti i fan dell'azienda di The Elder Scrolls, Fallout e, di recente, Starfield.

Eccovi il messaggio condiviso da Pete Hines per congedarsi dagli appassionati di Bethesda e salutare tutti i colleghi che lo hanno accompagnato in questi oltre due decenni di lavoro tra le fila della casa di sviluppo e produzione statunitense:

"Dopo 24 anni, ho deciso che il mio tempo in Bethesda Softworks fosse giunto al termine. Sto andando in pensione e inizierò un nuovo entusiasmante capitolo della mia vita esplorando interessi e passioni, occupando il mio tempo dove posso e prendendomi più tempo per godermi la vita. Non è stata una decisione a cui sono arrivato facilmente o rapidamente, ma dopo una carriera straordinaria, culminata nell'incredibile lancio di Starfield, sembra che sia il momento giusto.

Questo certamente non è affatto un addio. Il mio amore per Bethesda e la sua gente non ha mai vacillato e non smetterò mai di far parte di questa eccezionale comunità che abbiamo cresciuto. Ringrazio perciò le centinaia e migliaia di fan che ho avuto modo di incontrare e con cui ho avuto l'onore di parlare negli ultimi 24 anni. La vostra energia, creatività e supporto sono stati una parte così importante del mio viaggio. Non vedo l’ora di vivere il nuovo capitolo di questa mia avventura insieme a voi.

Lavorare con le persone, i team e gli studi straordinari di Bethesda è stata la più grande esperienza della mia vita. Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto insieme e sono sinceramente entusiasta di vedere e scoprire le cose straordinarie che creeranno in futuro."

Stando a quanto spiegato dallo stesso Hines, quindi, l'ormai ex boss del Global Publishing di Bethesda Softworks avrebbe deciso di abbandonare l'industria dei videogiochi per dedicarsi ad altre passioni e, ovviamente, per godersi la vita insieme alla sua famiglia. L'addio di Pete Hines da Bethesda giunge a pochi giorni di distanza dalle dimissioni di Jim Ryan da Sony Interactive Entertainment.