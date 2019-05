Bethesda porta il QuakeCon in Europa per la prima volta

Quest’anno, per la prima volta in assoluto, Bethesda Softworks ospiterà il QuakeCon Europe a Printworks, Londra, il 26 e il 27 luglio. L’evento gratuito si terrà in concomitanza con il tradizionale appuntamento di Dallas, Texas.

Durante l'evento Year of DOOM, i fan potranno provare in anteprima gli ultimi, strepitosi giochi di Bethesda. DOOM Eternal sarà il protagonista di questo evento di due giorni e sarà giocabile pubblicamente per la prima volta oltre i confini americani. Inoltre, sarà possibile giocare ad altri titoli esistenti o non ancora pubblicati.



Wolfenstein Youngblood, RAGE 2, QUAKE Champions, Fallout 76 e The Elder Scrolls Online saranno solo alcuni dei giochi disponibili. Ma non è tutto! Non solo il QuakeCon Europe permetterà ai fan di provare DOOM Eternal oltre i confini americani, ma darà anche la possibilità di scoprire dove tutto è cominciato nell’area “retrogaming” dedicata a DOOM.



Tra le altre attività abbiamo visite a gallerie d’arte, conferenze di esperti dell’industria, un angolo per i giochi da tavolo e l’opportunità di incontrare alcuni degli sviluppatori di Bethesda.