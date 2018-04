Bethesda potrebbe annunciare un remake DOOM 2 all'E3?

Nelle scorse ore, Pete Hines di Bethesda ha rivelato che all'E3 di Los Angeles la compagnia presenterà una line-up decisamente variegata e composta da titoli piuttosto eterogenei. Secondo alcune speculazioni, tra questi potrebbe esserci anche una riedizione di DOOM 2.

A destare curiosità è stata la seguente frase di Hines: "Whether or not folks realize it, this is the Hell on Earth time for us with E3"... proprio il riferimento a Hell on Earth (sottotitolo dell'originale DOOM 2) ha dato il via a una serie di speculazioni che vorrebbero il publisher pronto ad annunciare un remake o una remaster del gioco.

Al momento ovviamente si tratta solamente di una speculazione ma non è escluso che Bethesda possa svelare novità sul futuro di DOOM all'E3 di giugno: il reboot del 2016 è stato decisamente apprezzato da pubblico e critica e i tempi sembrano maturi per un sequel.