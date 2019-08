Bethesda: il programma della Gamescom 2019, DOOM Eternal in prima linea

Bethesda è lieta di presentare il suo programma completo per la Gamescom 2019, la nuova edizione della fiera tedesca che aprirà le porte il 19 agosto. Tra le novità di quest'anno, i visitatori avranno l'opportunità di provare con mano l'attesissimo DOOM Eternal.

Il 19 agosto la Gamescom aprirà nuovamente le porte e, ovviamente, Bethesda Softworks non mancherà all'appuntamento. Quest'anno, insieme al partner hardware ASUS Republic of Gamers a Boostboxx, i visitatori verranno accolti nella Hall 8, C020 - B021.

Prova DOOM Eternal in occasione dello Year of DOOM

Vieni a festeggiare con noi lo Year of DOOM, ovvero il 25º anniversario della rivoluzionaria serie firmata id Software. Quest'anno, lo stand sarà dedicato al 100% a DOOM Eternal. Per la prima volta in Germania, i visitatori avranno l'opportunità di provare il gioco prima dell'uscita ufficiale in tutto il mondo, prevista per il 22 novembre.

Vienici a trovare alla Hall 8 nell'area Entertainment e prova DOOM Eternal di persona. Avrai perfino l'opportunità di "giocare a DOOM e fare qualcosa di buono" dal momento che saranno piantati 0.666mq di foresta nel DOOM WOOD per ogni visitatore che giocherà la demo al nostro booth. Per quelli che invece si accontentano di fare da spettatori, lo stand mette a disposizione una speciale tribuna sopraelevata da cui è possibile guardare comodamente gli altri visitatori mentre giocano a DOOM Eternal.

Oltre a ciò, quest'anno lo stand offre:

Trasmetteremo in diretta dallo stand tutti i giorni dalla nostra postazione MainStream sul canale Twitch di Bethesda.

Lo stand dispone inoltre di un'altra postazione per le dirette streaming dallo spazio della fiera.

Diventa il DOOM Slayer: posa con il casco della Collector's Edition di fronte a uno sfondo esclusivo a tema infernale mentre impugni il BFG. Un’anteprima assoluta per l’Europa!

posa con il casco della Collector's Edition di fronte a uno sfondo esclusivo a tema infernale mentre impugni il BFG. Un’anteprima assoluta per l’Europa! DOOM Eternal non ti basta mai? Visita i nostri amici dell'Xbox nella Hall 8 o quelli di Google Stadia nella Hall 9 per trovare altre postazioni da cui provare il gioco.

Come negli anni scorsi, stiamo moltiplicando le nostre attività in occasione della Gamescom, e tutta la community è invitata a partecipare.

Si comincia con il debutto del Fallout C.A.M.P. previsto per giovedì 22 agosto al Meltdown di Colonia. I fan di Fallout potranno mettere alla prova il loro spirito pionieristico e incontrare altri sopravvissuti per festeggiare, giocare e ricevere gadget di Fallout in questo evento unico.

Ma c'è dell’altro! Ancora DOOM (d'altronde, è lo Year of DOOM!) con il Let’s Player più famoso della Germania, nonché megafan di DOOM, Gronkh, che ospiterà un esclusivo incontro venerdì 23 agosto dalle 9:00 alle 18:00 presso l’area Red Bull al P8, subito dietro la Hall 8.

Per finire, l'appuntamento annuale della Gamescom con l'ESO tavern si terrà presso Herbrand's Ehrenfeld sabato 24 agosto. Al più importante evento mondiale della community di Elder Scrolls Online prenderanno parte centinaia di fan, insieme agli sviluppatori di ESO Matt Firor (direttore studio), Rich Lambert (direttore creativo), Mike Finnigan (capo progettista dungeon) e Rob Garrett (capo progettista dinamiche di gioco).