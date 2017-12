Bethesda promuove la campagna #SavePlayer 1 a difesa del single player

Durante i Game Awards 2017,ha lanciato una campagna dai toni umoristici a difesa del, in risposta alle recenti tendenze dell'industria che sembrano voler privilegiare il comparto multigiocatore.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Bethesda ha lanciato la campagna #SavePlayer 1, un'iniziativa dai toni divertenti che vuole proteggere la figura dei giocatori che amano il single player. Con l'occasione, la compagnia ha citato titoli come DOOM, Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim e Prey, facendo notare l'impegno del publisher a sostenere questo tipo di esperienze. Anche voi vi considerate principalmente giocatori single player?