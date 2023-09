Bethesda protagonista del Tokyo Game Show: da Elder Scrolls a Fallout, tutti gli annunci

Insieme a Microsoft e alla conferenza Xbox del Tokyo Game Show 2023, tra i protagonisti dell'ultima edizione dell'evento videoludico giapponese non poteva di certo mancare Bethesda: eccovi tutti gli annunci del publisher e sviluppatore americano.

Proprio in coincidenza dell'evento mediatico approntato dalla casa di Redmond, Rich Lambert di ZeniMax Online Studios ha confermato l'arrivo di The Elder Scrolls Online in Giappone completamente localizzato. La nuova versione del kolossal MMORPG sarà disponibile dal 15 novembre di quest'anno: il Creative Director di ZeniMax Online ha poi colto l'occasione per illustrare nel dettaglio i nuovi contenuti pubblicati con il capitolo Necrom di The Elder Scrolls Online.

Non meno importante è poi l'annuncio della data di lancio di Fallout 76 Atlantic City, l'enorme espansione gratuita che porterà gli esploratori dell'Appalachia a visitare le rovine post-atomiche della metropoli statunitense. Data la mole di contenuti prevista da Bethesda, l'aggiornamento di Atlantic City verrà suddiviso in due parti: la prima, Boardwalk Paradise, vedrà la luce il 5 dicembre su PC, PlayStation e Xbox, mentre la seconda, America's Playground, verrà lanciata nel 2024.

Già da Boardwalk Paradise, l'espansione Atlantic City introdurrà nuovi luoghi mai visti prima nel mondo di Fallout, tra cui un casinò dove tentare la fortuna, delle fazioni e creature inedite, una Spedizione composta da due missioni e tante ricompense. Gli appassionati di Fallout 76 che non vedono l'ora di sedersi al tavolo verde e immergersi negli altri contenuti del DLC gratuito possono accedervi in anteprima tramite il server PTS dedicato a Boardwalk Paradise che aprirà i battenti il 3 ottobre su Steam.