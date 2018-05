Bethesda pubblica un misterioso teaser legato a Fallout: nuovo annuncio in arrivo all'E3?

Pochi istanti fa, le pagine social di Bethesda hanno pubblicato un misterioso video teaser di pochi secondi che ha subito catturato la nostra attenzione. Potete ammirarlo in calce a questa notizia.

Nel brevissimo filmato compare la scritta "Please stand by" e null'altro, tuttavia lo stile e i loghi utilizzati sono palesemente legati al franchise Fallout. Che stia per arrivare un annuncio legato ad una delle serie più amate di Bethesda?

L'ultimo capitolo, Fallout 4, è stato pubblicato nel 2015 e da allora ha ricevuto anche diverse espansioni. I tempi, quindi, sono più che maturi per l'annuncio di un nuovo episodio della saga, che potrebbe avvenire nel corso dell'E3 2018, che si svolgerà a Los Angeles tra pochissime settimane. Non è inoltre escluso, come ipotizzano in molti, che possa trattarsi di una versione remaster dei capitoli usciti sulla scorsa generazione, come Fallout 3 e Fallout: New Vegas. Dopotutto, quest'anno cade il decimo anniversario del terzo capitolo.

Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate al riguardo? Restate sintonizzati su queste pagine, vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.