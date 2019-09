Bethesda e Rebel Distillers annunciano la Vodka di DOOM!

Rebel Distiller ha annunciato la propria partnership con Bethesda Softworks insieme al lancio del primo liquore in Europa creato appositamente per un videogioco di successo: la DOOM Bone Vodka.

Il fondatore di Rebel Distillers, Matt McGivern, insieme al distillatore Toby Sims, ha creato un’edizione limitata della Bone Vodka per celebrare l’uscita del videogioco DOOM Eternal, prevista per il 22 novembre. Grazie alla collaborazione con la rinomata macelleria londinese The Ginger Pig, la vodka viene realizzata utilizzando ossa di manzo allevato eticamente e ingredienti. La vodka, presentata oggi, sarà disponibile in prevendita al costo di 45£ per 700 ml. Il primo lotto verrà spedito ai clienti alla fine di settembre.

Ricette di cocktail con DOOM Bone Vodka

Martini classico (o Dirty, se vi va)

50 ml di DOOM Bone Vodka

5 ml di buon vermut secco (Cocchi Americano, ad esempio)

Guarnite a piacere con un cetriolino sottaceto e accompagnatelo con un toast all’ossobuco arrosto (o una bella bistecca, se siete affamati).

Bone Fashioned

50 ml di DOOM Bone Vodka

20 ml di vermut dolce

1 spruzzata di bitter

Mescolate gli ingredienti in un bicchiere di vetro, su un cubetto di ghiaccio grande. Continuate a mescolare finché non vi stufate, dopodiché mescolate ancora un po’ e servite.

Matt McGivern di Rebel Distillers dice: “Ci siamo rivolti a uno degli hobby più praticati nel mondo, i videogiochi, per offrire una prospettiva unica nella produzione dei liquori. DOOM Eternal è un universo di fuoco e demoni, una sorta di barbecue infernale pieno d’azione, e una vodka di ossa affumicate è certamente qualcosa di inedito nel panorama dei superalcolici.”



“Siamo anche molto entusiasti della collaborazione con The Ginger Pig”, ha aggiunto McGivern. “Si tratta di una delle migliori macellerie del paese, che mette in primissimo piano il benessere e il trattamento etico degli animali, e un prodotto che normalmente andrebbe sprecato può essere in questo modo messo invece a buon frutto. Produrremo una quantità limitata di bottiglie, in vista dell’uscita del gioco a novembre. La vodka in sé è ricavata da una base di grano biologico. Una volta arrostite e affumicate le ossa, il midollo viene estratto e fatto macerare in alcol neutro di grano. Per estrarre l’aroma migliore e il liquore più limpido, questo viene distillato a bassissima temperatura in alambicchi sottovuoto per raccogliere l’essenza di ciò che rende il suo gusto una vera prelibatezza.



Si tratta di un liquore per veri amanti della vodka: l’attacco sul palato è secco, con aromi di terra e un meraviglioso sentore umami che avvolge la lingua e lascia un retrogusto dai sentori di affumicato e spezie. È una vodka che va servita ghiacciata e funziona benissimo nei cocktail classici come il Martini, o insieme ai migliori sciroppi/succhi di frutta/energy drink. Ai più edonisti, consigliamo di assaporarla da uno scivolo di midollo.”