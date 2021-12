Bethesda: Redfall, Ghostwire Tokyo, Starfield, Fallout 76 e TESO negli auguri di fine anno

Dopo averci portati nel campo stellare di Starfield con il nuovo video diario, i vertici di Bethesda augurano buon anno ai propri fan e li invitano a prepararsi a un 2022 scoppiettante con tantissime sorprese tra Redfall, Ghostwire Tokyo, TESO, Fallout 76 e, appunto, Starfield.

Nel guardare con fiducia a ciò che li attende da qui ai prossimi mesi, i rappresentanti di Bethesda stilano una lista con tutti i videogiochi in arrivo nel 2022 e in sviluppo preso i numerosi team che fanno capo alla sussidiaria degli Xbox Game Studios.

L'elenco dell'azienda statunitense parte da Ghostwire Tokyo, l'action adventure in salsa horror attualmente in lavorazione presso Tango Gameworks e destinato ad approdare il prossimo anno su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Nel titolo dovremo allearci con una potente entità spettrale e padroneggiare un "poderoso arsenale di capacità paranormali per svelare la verità dietro le sparizioni di Tokyo mentre affronteremo l'ignoto".

Riallacciandosi al trailer di annuncio di Redfall, Bethesda ci rituffa idealmente nelle atmosfere thrilling del prossimo progetto targato Arkane Austin per confermare che si tratterà di un FPS cooperativo ambientato in uno scenario liberamente esplorabile. In questo caso, il lancio avverrà su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sempre su PC, Xbox Series X/S e Game Pass è poi previsto l'arrivo dall'11 novembre del 2022 di Starfield, l'attesissimo GDR sci-fi sviluppato dai Bethesda Game Studios, i creatori di TES V Skyrim e Fallout 4: "In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crei il personaggio che desideri ed esplori con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per svelare il più grande mistero dell’umanità".

Nel 2022 sono inoltre previste delle importanti novità per tutti gli appassionati di The Elder Scrolls Online e Fallout 76. I fan di TESO potranno imbarcarsi in una nuova avventura della durata di un anno (la presentazione avverrà a breve), mentre gli esploratori delle lande mutanti della Virginia Occidentale potranno cimentarsi nelle sfide offerte dalla Spedizione Il Pitt di Fallout 76.