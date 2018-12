Bethesda regala la Classic Collection di Fallout agli utenti di Fallout 76

I vertici di Bethesda ci invitano a rivivere l'esperienza ruolistica dei primi capitoli della serie di Fallout con un'iniziativa promozionale rivolta a tutti coloro che stanno esplorando l'Appalachia nell'enorme (e controversa) dimensione post-apocalittica di Fallout 76.

In base ai termini dell'iniziativa, tutti gli utenti di Fallout 76 potranno scaricare gratuitamente una copia della Classic Collection di Fallout su PC. I codici saranno inviati dal colosso videoludica statunitense entro e (si spera) non oltre il mese di gennaio del 2019.

La promozione, precisano i curatori dei canali social di Bethesda, è rivolta a tutti coloro che hanno effettuato l'accesso ai server del gioco a partire dalla sua data di lancio, avvenuta lo scorso 14 novembre: il regalo, di conseguenza, non verrà recapitato solo all'utenza PC di Fallout 76 ma potrà essere riscattato anche dagli acquirenti del titolo su PlayStation 4 e Xbox One.

L'offerta natalizia di Bethesda collegata a Fallout 76 ricalca la promozione che ha interessato gli utenti in preordine della versione PC. All'interno della Classic Collection di Fallout troviamo i primi due capitoli del di questa leggendaria serie pubblicati nel 1997 e nel '98 rispettivamente da Interplay Inc. e Black Isle Studios e l'episodio del 2001 Fallout Tactics: Brotherhood of Steel sviluppato da 14° East.