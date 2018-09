Bethesda registra il marchio Redfall, sarà legato a The Elder Scrolls 6?

Il 10 settembre scorso Bethesda ha registrato il marchio Redfall nella categoria "Software e Giochi utilizzabili su Computer e Console", al momento il publisher non ha annunciato alcun progetto con questo nome... di cosa potrebbe trattarsi

Secondo alcune teorie, Redfall potrebbe essere il titolo ufficiale di The Elder Scrolls 6, che si chiamerebbe dunque The Elder Scrolls VI: Redfall. L'ipotesi nasce dal fatto che nel lontano 2009 Bethesda registrò il marchio Skyrim ben prima di The Elder Scrolls V, nome che si è poi rivelato effettivamente il titolo ufficiale di TES V.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di indiscrezioni non confermate, all'E3 di Los Angeles Bethesda ha annunciato The Elder Scrolls 6 ma ogni dettaglio in merito è avvolto nel mistero, non è chiaro se si tratti di un progetto destinato alle console di attuale generazione o se TES 6 vedrà la luce su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, oltre ovviamente su PC...