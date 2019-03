Bethesda sarà alle E3 2019: svelate data e ora della conferenza

A differenza di Sony, che quest'anno non parteciperà all'E3 2019, ed Electronic Arts, che farà a meno di una conferenza, Bethesda prenderà parte alla fiera losangelina con le medesime modalità degli ultimi anni.

La conferenza stampa della compagnia americana, la quinta della sua storia all'E3, prenderà il via alle ore 02:30 del 10 giugno. Il tema scelto per quella che è stata definita "la serata più importante dell'anno" è Be Together (tutti insieme), come chiaramente evidenziato dal poster che trovate allegato a questa notizia, dove si vedono persone normali accanto ad alcuni celebri personaggi di Bethesda. In alto, s'intravedono persino un drago di Skyrim e un Cacodemone di DOOM.

Lo sparatutto di id Software sarà uno dei protagonisti indiscussi della conferenza. Il team ha promesso che offrirà uno sguardo approfondito a DOOM Eternal, titolo atteso nel corso di quest'anno ma ancora privo di una data certa. Con tutta probabilità, verrà annunciata proprio in occasione della fiera losangelina. Nessun altro indizio, invece, sugli altri titoli presenti. Che stia finalmente per giungere il momento di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo su Starfield e The Elder Scrolls VI? Come più volte ribadito da Bethesda, i due giochi si trovano ancora agli stadi iniziali dello sviluppo, ma mai dire mai... Ci aspettiamo qualche informazione, inoltre, sullo sparatutto cooperativo Wolfenstein: Youngblood, annunciato durante la conferenza dello scorso anno e poi sparito dai radar.