Bethesda scatenata! Dishonored 3, Doom Year Zero, remaster di Fallout 3 e Oblivion

Un leak ha svelato non solo la finestra di lancio di The Elder Scrolls 6 ma anche una serie di giochi targati Bethesda e Zenimax in arrivo apparentemente tra il 2024 e il 2026, anche se questa finestra sembra assolutamente indicativa e soggetta a variazioni.

Se negli anni fiscali 2020 e 2021 la compagnia ha pubblicato giochi come DOOM Eternal, Deathloop, Starfield, Ghostwire Tokyo e Redfall, per i prossimi tre anni (e oltre, probabilmente) sarebbero in programma Indiana Jones, la remaster di Oblivion, un DLC di Starfield, DOOM Year Zero (un nuovo reboot o un prequel?), il misterioso Project Platinum, Fallout 3 Remaster, il sequel di Ghostwire Tokyo e Dishonored 3, oltre a nuovi contenuti per Elder Scrolls Online.

Di un remake di The Elder Scrolls 4 Oblivion si parla da mesi ma i documenti di Bethesda indicano come il progetto sia in realtà una remaster e non un remake vero e proprio. Ghostwire Tokyo ha raggiunto quota sei milioni di giocatori e dunque un sequel è sicuramente possibile, interessante anche la riedizione di Fallout 3, mentre attendiamo di capire cosa sia esattamente DOOM Year Zero.

Zenimax inoltre continuerà il supporto a lungo termine di Elder Scrolls Online mentre nella roadmap non ci sono nuovi contenuti per Fallout 76.