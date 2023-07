Bethesda, la sfida del decennio: è più grande la mappa di Starfield, Fallout 4 o Skyrim?

Il parco titoli Bethesda è pronto ad espandersi in grande stile con uno dei progetti più importanti dell’anno: settembre fa rima con Bethesda e l’attesa è alle stelle. Dello “Skyrim nello spazio" ve ne abbiamo parlato in riferimento all’ambizione di Bethesda che non ha confini nella realizzazione di una storia e di un gameplay di Starfield da urlo.

La presentazione della nuova Space Opera Bethesda per la next-gen di Xbox, Starfield, ha acceso un grande barlume di speranza per i fan degli open world della software house facente parte degli Xbox Studios; la vastità della prossima avventura spaziale è pronta ad infrangere importanti record di dimensioni della mappa di gioco, ma nel corso delle settimane e dei mesi è sorta duna domanda: è più grande la mappa di Starfield, di Fallout 4 o di Skyrim?

Sono passati diversi anni dalla pubblicazione di Fallout 4 e Skyrim; il primo dei due titoli ha un’area esplorabile di 9.90Kmq, mentre Skyrim supera di parecchio la grandezza dell’avventura post-nucleare con i suoi 37 kmq. Sfortunatamente, almeno per ora, tali dati non sono disponibili per il venturo Starfield: grazie ad alcune indiscrezioni sappiamo che l’universo di Starfield si estenderà su una superficie più grande del 20% rispetto alle due mappe sopracitate, ma sarà così? Non ci resta che attendere il 6 settembre per scoprirlo con certezza. Nel frattempo, vi invitiamo a scoprire con noi tutti i dettagli sul gameplay del nuovo gioco Bethesda: Starfield.