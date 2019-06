Bethesda: la software house ha qualche sorpresa in arrivo per Nintendo Switch?

È da poco terminato l'E3 2019, durante il quale Bethesda ha tenuto una propria conferenza dedicata, durante la quale sono state annunciate anche due intriganti nuove IP.

È tuttavia possibile che la software house non abbia svelato tutto ciò che ha in programma in termini di supporto a Nintendo Switch. A far emergere questo dubbio è una dichiarazione rilasciata da Pete Hines, vice presidente del settore PR e marketing di Bethesda, nel corso dell'ultimo episodio del podcast Nintendo Power. Durante l'appuntamento infatti, Hines è intervento per discutere della propria line-up in arrivo sulla console ibrida. Nel corso della chiacchierata, una breve dichiarazione di quest'ultimo ha attratto l'attenzione del pubblico. Ad un certo punto, Hines ha infatti cripticamente affermato: "[...] Chi lo sa, forse qualche altra sorpresa per i fan Nintendo è in arrivo". Purtroppo, nessun ulteriore commento in merito è stato offerto dall'ospite: che si sia qualche nuovo ulteriore annuncio per Nintendo Switch in arrivo da parte di Bethesda?



Per saperlo, non ci resta che attendere eventuali comunicazioni dalla software house. Nel frattempo, potete trovare il podcast integrale in apertura a questa news. Sulle pagine di Everyeye trovate inoltre la nostra analisi della conferenza Bethesda all'E3 2019, durante la quale è stato annunciato Ghostwire Tokyo, nuovo titolo di Shinji Mikami.