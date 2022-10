Bethesda Softworks: arrivano tanti cambiamenti per Pete Hines e non solo

Bethesda Softworks, la compagnia che ha dato i natali ad alcune delle produzioni più importanti del panorama videoludico, continua a far parlare di sé dopo l'acquisizione da parte di Microsoft. Dopo una serie di tensioni interne a causa delle nuove leggi sull'aborto che l'hanno direttamente coinvolta, arrivano delle novità per Peter Hines.

Peter Hines, former senior VP del marketing e della comunicazione globale presso Bethesda Softworks, è stato recentemente promosso come figura a capo del global publishing della compagnia. Tuttavia, non sarà l'unico membro della compagnia che subirà un cambiamento di mansione presso gli studi di Bethesda, visto che il vice presidente del global marketing e delle comunicazioni Erin Losi guiderà il marketing e la comunicazione globale dell'azienda.

Arrivano dunque grandi cambiamenti in casa Bethesda, soprattutto per una figura come quella di Peter Hines che collabora con l'azienda dal 1999 come membro del team addetto al marketing ed in qualità di PR per progetti dal calibro della saga di Fallout. "Per me è un privilegio divenire capo del global publishing", afferma lo stesso Hines, "presso Bethesda, un posto che è la mia casa da 23 anni". Egli è entusiasta di contribuire al successo dell'azienda ricoprendo questo nuovo ruolo, aiutando Bethesda alla realizzazione di grandi opere.

Erin Losi guiderà il marketing e la comunicazione globale dell'azienda, abbandonando dunque il ruolo di senior manager PR e marketer dapprima ricoperto. Egli entrerà a far parte della senior leadership della software house, contribuendo alla lunga schiera di produzioni targate Bethesda che arriveranno nei mesi a venire. Tuttavia, anche il CEO di Xbox Phil Spencer ha commentato queste novità.

Come da lui stesso dichiarato, infatti, "Pete è stato la chiave del successo di Bethesda nel corso degli ultimi vent'anni. La sua leadership industriale e la forte relazione con la community ha permesso di raggiungere milioni di giocatori. Erin, invece, è stato determinante nel plasmare il brand di Bethesda", aiutando anch'egli allo sviluppo di una delle aziende videoludiche più importanti dell'intero settore. Prima di salutarci, però, vi invitiamo a vedere le nuove immagini da colorare di Starfield e non solo.