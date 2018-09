Bethesda spera che l'annuncio di The Elder Scrolls VI alleggerisca la pressione dei fan

Quello di The Elder Scrolls, è probabilmente il franchise più amato dai fan di Bethesda, e per anni i giocatori, ma anche gli addetti alla stampa, hanno insistentemente chiesto informazioni circa l'arrivo di TES VI.

Alla fine, il publisher ha accontentato tutti annunciando il nuovo capitolo principale di The Elder Scrolls all'E3 2018, facendo esplodere di gioia i giocatori. Come spiega Pete Hines, leader della divisione marketing di Bethesda, quella di annunciare il gioco è stata anche una mossa volta ad alleggerire la pressione che stava opprimendo la compagnia da diversi anni, e che talvolta metteva in ombra i nomi di altri videogiochi.

"Non so se sia esatto dire che "ci lascia respirare". Ma di certo ci aiuta a ridurre il numero delle volte in cui parliamo di qualsiasi cosa in qualità di publisher e qualcuno risponde con: "Quando esce The Elder Scrolls VI?".

Arkane annuncia il suo nuovo progetto, e la gente chiede: "Quando arriva TES VI?", e non ha niente a che fare con l'argomento. Ma almeno abbiamo formalmente parlato di The Elder Scrolls VI e l'abbiamo contestualizzato, dovrebbe minimizzare il problema".

The Elder Scrolls VI non ha al momento una data di lancio, e non ci sono al momento informazioni concrete sul progetto. In molti stanno ipotizzando che il nuovo capitolo della serie sarà ambientato ad Hammerfell.