Bethesda sposta le comunicazioni: chiudono i forum ufficiali

In attesa di apprendere i dettagli ufficiali su quella che sarà la presenza di Bethesda e Microsoft all'E3 2021, la compagnia che ha offerto i natali a DOOM, Fallout, Prey e moltissime altre IP annuncia un importante cambiamento.

Da sempre attenta a mantenere un canale di comunicazione diretto con le proprie community, Bethesda ha deciso di aggiornare la struttura che regola i rapporti con i videogiocatori. Nel corso delle prossime settimane, i forum ufficiali di Bethesda.net vedranno progressivamente chiudersi i battenti, con l'eccezione dei forum di supporto all'esperienza MMO di The Elder Scrolls Online. Tutti i restanti forum, operativi ormai da molti anni, saranno invece archiviati da Bethesda.

Nello specifico, a partire dal prossimo 24 maggio sarà impossibile postare nuovi commenti. Coloro che desiderano recuperare o salvare vecchie interazioni potranno farlo nell'arco dei successivi 30 giorni, mentre a partire dal 6 luglio le discussioni saranno man mano archiviate da Bethesda. Ciò non significa tuttavia l'interruzione del dialogo con gli appassionati, che sono invitati a raggiungere i team di sviluppo sugli account Discord ufficiali dedicati. Resteranno inoltre operativi i canali social della compagnia, in aggiunta alla presenza della stessa su Reddit. I giocatori in cerca di supporto potranno invece usufruire del Portale Aiuto di Bethesda.