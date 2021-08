Bethesda, Starfield e le esclusive Xbox: Pete Hines risponde ai fan PlayStation

In un podcast tenutosi a margine della Gamescom 2021 con la partecipazione di Pete Hines, il Vice Presidente della divisione marketing di Bethesda Softworks ha riflettuto sulle implicazioni del matrimonio con Microsoft e rivolto un pensiero ai fan PlayStation delusi dall'esclusiva Xbox di Starfield.

Discutendo dell'argomento con Aaron Greenberg del team Xbox, l'esponente di Bethesda ha sottolineato come "ci sono marchi Xbox che esistono e continueranno a esistere su altre piattaforme, questo è bene precisarlo. Penso inoltre che sia importante notare come Minecraft non abbia di certo smesso di esistere come gioco supportato in multipiattaforma dopo che Mojang è stata acquisita da Microsoft. È un titolo che viene giocato in maniera massiccia sulle piattaforme più disparate, quindi non ci saranno situazioni in cui vi diremo 'scusate ma non avrete mai più accesso ai titoli di Bethesda'. Certo è che d'ora in avanti ci saranno cose di Bethesda che non potrete giocare su PlayStation".

Hines si rivolge poi agli appassionati di giochi Bethesda su PS4 e PlayStation 5 che desiderano sapere se l'alleanza con Microsoft porterà al definitivo abbandono della vocazione multipiattaforma della compagnia americana appena entrata negli Xbox Game Studios. A tal proposito, il dirigente di Bethesda ricorda il reveal trailer di Starfield per spiegare come "Starfield è stato annunciato come un'esclusiva Xbox. Non so se arriverò al punto di dire che in futuro non giocherete mai più ai nostri titoli su PlayStation. Ma ancora una volta, in questo momento non conosco la risposta a questa domanda".