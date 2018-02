Bethesda è stato il miglior publisher del 2017 per Metacritic, Nintendo al secondo posto

ha pubblicato la classifica dei migliori publisher di videogiochi del 2017, basato su quattro diversi fattori, ovvero Metascore medio dei giochi pubblicati, percentuale di giochi con recensioni negative e positive e quantità di giochi con punteggio pari al 90% o superiore.

Da segnalare come Metacritic abbia diviso i publisher in vari gruppi, il primo dedicato ai publisher che hanno pubblicato almeno dodici giochi nel 2017, il secondo gruppo comprende le compagnie che hanno pubblicato da sei a undici titoli mentre le aziende con meno di cinque giochi pubblicate sono state escluse dalla classifica, per questo troviamo assenti illustri come Microsoft ed Electronic Arts.

Migliori Publisher 2017

Bethesda Nintendo SEGA Activision Blizzard Capcom Ubisoft Sony Interactive Entertainment Square-Enix Bandai Namco Koei-Tecmo

A ridosso della top ten troviamo NIS America e Telltale Games, rispettivamente all'undicesimo e dodicesimo posto. Cosa ne pensate della classifica dei migliori publisher stilata da Metacritic?