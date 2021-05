Bethesda sta sviluppando il seguito di Fallout 76? Indizi da un'offerta di lavoro

Sembra che Bethesda sia al lavoro su un nuovo progetto pensato espressamente per il multiplayer online. È ciò che emerge da una proposta di lavoro diffusa poche ore fa dal colosso americano, alla ricerca di un Server Engineer.

Viene citato esplicitamente che il progetto su cui il team sta lavorando è un Tripla A e non è ancora stato annunciato: ciò significa quindi che non dovrebbe avere nulla a che fare con produzioni già note quali The Elder Scrolls VI e Starfield, sebbene negli ultimi anni le informazioni su questi due titoli sono state estremamente rarefatte. Nello specifico, inoltre, il candidato che Bethesda sta cercando deve avere "conoscenza ed esperienza nel design, implementazione e supporto continuativo di applicazioni client/server di vasta portata che utilizzano prevalentemente C++".

La natura della proposta sembra avere tutti i presupposti per far emergere la natura multiplayer della produzione attualmente sconosciuta. Il pensiero va subito verso Fallout 76: che Bethesda stia lavorando al seguito dello spin-off tutto incentrato sull'online uscito nel 2018? Si tratta di semplici ipotesi non confermate, e non va nemmeno escluso che possa trattarsi di un progetto completamente inedito. Così come non va escluso che qualcosa in tal senso possa essere annunciato a breve: Bethesda ha confermato la sua presenza all'E3 2021, e nelle scorse settimane si sono già diffusi rumors sulla presenza di Starfield all'E3 2021. Non altro da fare se non attendere il grande evento, per scoprire cosa Bethesda ha in serbo per i suoi fan.