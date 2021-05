Bethesda: gli sviluppatori stanno scappando dopo l'acquisizione di Microsoft? Tutto falso

Nel weekend si è diffusa una voce ripresa da varie fonti (tra cui lo YouTuber Tyler McVicker) che vorrebbe i dipendenti di Bethesda pronti a scappare in massa a causa dell'acquisizione da parte di Microsoft, con quest'ultima che avrebbe letteralmente distrutto la cultura, la storia ed i metodi di sviluppo dello studio in una manciata di mesi.

Si parla di un grande esodo che vedrebbe coinvolti decine di dipendenti di vari studi come Arkane, MachineGames, Bethesda Softworks e id Software. Una situazione preoccupante, se fosse vera, ma in realtà di vero in questa storia non c'è assolutamente nulla.

Il Tweet che ha dato origine alla bufera è stato cancellato e anche Tyler McVicker ha rimosso il suo contenuto dopo due smentite arrivate da figure di un certo rilievo. La prima smentita è quella di un dipendente di Bethesda (Blitz187 su Twitter) che ha rassicurato la community riguardo il fatto che nessun dipendente se ne sia andato e confermando che nessun esodo di massa è in corso.

Anche Jez Corden di Windows Central è intervenuto sulla vicenda, bollando il tutto come spazzatura e domandandosi chi abbia messo in circolazione queste voci del tutto false. Microsoft e Bethesda non hanno diffuso dichiarazioni in merito ma il commento di un nome di spicco come Corden dovrebbe bastare per mettere fine alla vicenda.