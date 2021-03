Bethesda oltre TES VI e Starfield: nuovi progetti in cantiere per lo studio di Xbox

Dopo l'acquisizione finalizzata da parte di Microsoft e l'entrata ufficiale all'interno degli Xbox Game Studios, Bethesda continua in gran segreto a lavorare a Starfield e The Elder Scrolls VI. Sembra, tuttavia, che la compagnia abbia qualche ulteriore progetto in cantiere di cui non ha ancora parlato in pubblico.

L'utente Twitter Timur22, che è solito andare a scovare informazioni riguardanti il mondo del gaming consultando i profili lavorativi dei vari sviluppatori dell'industria, ha portato alla luce la novità dopo aver dato uno sguardo alla pagina Linkedin di Alexander Alza, Lead Environment Artist presso Bethesda Game Studios che dichiara di star lavorando a dei progetti non ancora annunciati.

Qualcuno, tra i commenti del post pubblicato su Twitter, ha comprensibilmente ipotizzato che i titoli in questione siano di portata minore e magari destinati al mercato mobile, considerando che la software house è già impegnata sui sopracitati Starfield e TES VI. Tuttavia, è stato lo stesso Timur22 a scartare questa possibilità, dichiarando che - stando a quanto riferito da una delle sue fonti - si tratta invece di qualcosa di ben più ambizioso. Affermazioni, queste, che non possiamo attualmente verificare, e che quindi vi raccomandiamo di prendere con le pinze, nell'attesa che sia Bethesda stessa a rivelare i suoi piani per il futuro, magari durante il corso dell'evento estivo che sta organizzando con i vertici di Microsoft Xbox.

Nel frattempo, si sono fatte strada in queste ora delle voci indiscrete riguardanti The Elder Scrolls VI: stando a quanto emerso, il nuovo capitolo della celebre saga RPG di Bethesda avrà meccaniche survival ed un sistema di magia inedito, mai visto né in Skyrim né in nessun altro capitolo della saga.