Bethesda, Todd Howard ha l'ultima parola su tutto: un ruolo che non gli piace

Director, executive producer e figura simbolo di Bethesda: Todd Howard è uno dei più noti volti dell'industria videoludica, con kolossal come Starfield e The Elder Scrolls V Skyrim che portano la sua firma. Il suo ruolo è così cruciale che è lui ad avere l'ultima parola su ogni decisione. Anche se questo compito non gli piace.

A rivelarlo è Bruce Nesmith, ex sviluppatore di Bethesda, nel corso di un'intervista con il canale Youtube MinnMax. Bruce Nesmith ha speso parole di elogio verso Todd Howard durante il suo intervento, parlando più nel dettaglio del ruolo del suo ex capo. "Tutte le decisioni passano attraverso Todd. Mi odierebbe a morte se mi sentisse dirlo perché non crede sia così. Ma purtroppo è la verità", afferma Nesmith, che prosegue: "Glielo riconosco, ha provato in tutti i modi a non essere la persona che prende le decisioni finali, perché non è una cosa che intellettualmente vorrebbe fare".

L'ex sviluppatore di Bethesda spiega inoltre il motivo per cui questo compito così cruciale è finito nelle mani di Howard suo malgrado: "è stato capace di mettersi nei panni di un normale giocatore molto meglio di tutti gli altri membri del team di sviluppo". E così, pur non essendo comunque l'unica figura chiave all'interno di Bethesda a prendere decisioni importanti, ecco perché Howard è un elemento così centrale all'interno dell'intera compagnia.

Sempre a proposito di nomi importanti, nelle scorse settimane Pete Hines ha lasciato Bethesda, con la compagnia che ha dunque perso un pezzo importante della sua dirigenza.