Bethesda: Todd Howard riceverà il premio Legend Award ai New York Videogame Awards

Con un comunicato stampa,ha annunciato che, dei, è stato selezionato dalper ricevere il premioper i risultati conseguiti come direttore e produttore esecutivo delle serie

Oggi 24 gennaio, durante la settima edizione dei New York Game Awards presso l'Abrons Playhouse, Howard si unirà ad altri prestigiosi vincitori del Legend Award quali lo sviluppatore di Ultima, Richard Garriot, e la dirigente di Rockstar Games, Jennifer Kolbe.

"I giochi Bethesda cercano sempre di dare il massimo a pubblico e critica, uno spunto che nasce dall'alto", ha detto l'autore e fondatore dei NYVGCC, Harold Goldberg. "Todd ha dimostrato di essere un fantastico leader per la sua creatività e la cura che ripone nei dettagli dei progetti". Howard non sarà l'unico rappresentante di Bethesda a partecipare alla cerimonia a Manhattan, visto che Wolfenstein II: The New Colossus è stato nominato per il Big Apple Award come gioco dell'anno, per l'Herman Melville Award per la migliore scrittura e per il Tin Pan Alley Award dedicato alla migliore musica. Inoltre, Brian Bloom e Nina Franoszek sono stati nominati per il Great White Way Award per la migliore recitazione in un gioco, grazie alle loro interpretazioni di B. J. Blazkowicz e Frau Engel in The New Colossus.

Anche The Elder Scrolls V: Skyrim per Nintendo Switch e Skyrim VR hanno ricevuto una nomination per il Freedom Tower Award per il migliore remake. Potete saperne di più su tutti i canditati leggendo qui.

State pensando di partecipare a questa serata di premi? I biglietti per i New York Game Awards sono ora in vendita. E se non riuscite a raggiungere New York, lo show verrà trasmesso in diretta streaming su Twitch alle 02:00. Vogliamo ringraziare caldamente i nostri fan in tutto il mondo: grazie alla loro passione, i nostri giochi sono stati notati dai componenti della NYVGCC. E, ovviamente, congratulazioni a Todd Howard! Congratulazioni, poi, ai Bethesda Game Studios e a Machine Games per le loro nomination!