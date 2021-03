Bethesda x Microsoft, l'analista Michael Pachter ne è certo: il matrimonio è merito suo!

Scambiando quattro chiacchiere con gli youtuber di SIFTD Games, il celebre analista Michael Pachter ha discusso del recente ingresso di ZeniMax e Bethesda in Microsoft svelando un retroscena su un particolare evento che, a suo giudizio, è stato di fondamentale importanza per portare a termine questo storico accordo.

Nel ricordare ai creatori di contenuti un suo incontro con alcuni rappresentanti di Bethesda che sarebbe avvenuto nel 2018, Pachter spiega che "stavo parlando con alcune persone di Bethesda a un evento tre anni fa e, in quell'occasione, uno di loro mi chiese 'pensi davvero che Electronic Arts potrebbe acquisirci?'. A quella domanda io ho risposto 'beh, sì, potrebbero', al che hanno ribattuto chiedendomi 'e di Microsoft invece, che ne pensi?'. A quel punto gli ho spiegato che Microsoft, per loro, sarebbe stata un'opzione molto migliore. E sai cosa? I ragazzi di Bethesda mi hanno detto che lo pensavano anche loro!".

Sempre ripensando a quell'incontro avvenuto tre anni fa, l'analista di Wedbush Securities ha ricordato inoltre che "mi hanno detto 'senti, potresti dire a Phil Spencer di comprarci?', e così li ho presi in parola e sono andato da Phil, dicendogli che da quelle parti c'era qualcuno che voleva discutere della cosa e sperava in un'acquisizione. Eravamo lì a ridere e scherzare, ma poi è successo per davvero, quindi sì, sarà stato uno scherzo ma voglio prendermene il merito! Quelle dichiarazioni di Bethesda erano sincere, volevano davvero entrare a far parte di Microsoft e il motivo è che Phil è una persona incredibile, tratta bene i suoi sviluppatori".

Dopo aver lodato il boss della divisione Xbox, Pachter spende parole al miele anche per Matt Booty, il responsabile degli Xbox Game Studios: "Non c'è uomo più gentile di Booty sulla faccia della Terra. Penso che Microsoft sia nota per l'ottimo trattamento che riserva ai suoi dipendenti, è il motivo per cui tutti vogliono andare a lavorare lì".