Bethesda x Microsoft: Jeff Grubb preannuncia la data dell'evento sul futuro di Xbox

Con l'approvazione della UE al matrimonio tra Microsoft e Bethesda, il giornalista di Venture Beat Jeff Grubb si riaffaccia sui social per condividere quella che, a suo giudizio, sarà la data in cui assisteremo al rumoreggiato evento sul futuro di Xbox e delle nuove sussidiarie acquisite da ZeniMax.

Nel preannunciare la data dello show in streaming di Microsoft e Bethesda, il redattore di Venture Beat stila un elenco con tutti gli appuntamenti videoludici più importanti che avverranno da qui ai prossimi giorni e vi inserisce, appunto, l'evento Xbox come teaser.

In base alle informazioni ottenute dalle sue fonti anonime e condivise pubblicamente tramite i social, Grubb sembra così confermare l'arrivo di uno show di Microsoft per giovedì 11 marzo: questo importante appuntamento multimediale sarà interamente dedicato a "cosa succederà d'ora in avanti con l'ingresso di Bethesda negli Xbox Game Studios".

Dovrebbe quindi trattarsi di un vero e proprio show che, sulla falsariga dei PlayStation State of Play di Sony o dei Nintendo Direct della casa di Super Mario, darà modo a Microsoft di informare gli appassionati di console verdecrociate (ma non solo) sulle novità e sui progetti in arrivo nei prossimi mesi e oltre. Anche i curatori del portale Twitter di Xbox UK suggeriscono l'arrivo di sorprese per questo giovedì con un eloquente TBA segnalato per quella data nella scaletta degli streaming settimanali.



In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Redmond, in rete prosegue il dibattito sulla natura esclusiva o multipiattaforma dei futuri giochi Bethesda, come sottolineato dal giornalista Tom Warren di The Verge e dal sondaggio indetto dall'analista Benji Sales con oltre 9.000 partecipanti.