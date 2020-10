Bethesda x Microsoft: lo studio di Wolfenstein potrà fare giochi più belli

MachineGames ha dimostraro di saperci davvero fare dando vita ad alcuni dei migliori sparatutto in prima persona dell'attuale generazione di console - Wolfenstein The New Order e Wolfenstein 2 The New Colossus, senza dimenticare The Old Blood e Youngblood. Adesso che sono entrati nella scuderia di Microsoft, si sentono pronti a fare ancora di meglio.

Acquisendo Bethesda con una manovra da 7,5 miliardi di dollari, Microsoft ha portato nella sua famiglia anche tutti gli studi di sviluppo di sua proprietà, come id Software, Arkane Studios e, appunto, MachineGames. Alcuni membri della software house svedese hanno avuto modo di parlare del proprio futuro nell'ambito di un recente intervento apparso sul blog ufficiale di Bethesda. Molti gli spunti interessanti emersi, a partire dall'intervento del Chief Technology Officer Jim Kjellin, che ha parlato delle nuove tecnologie in ambito console: "Una delle cose più importanti in arrivo sono i dispositivi veloci di memorizzazione dati. Su PC è possibile da tempo acquistare dispositivi abbastanza veloci, ma questo diventerà lo standard con la nuova generazione di console. Questo ci permetterà di modificare il modo in cui pensiamo al design videoludico. Il problema storico di dover aspettare che terminino i caricamenti, a volte rallentando artificialmente il ritmo prima di poter modificare l'esperienza di gioco, diventerà un vecchio ricordo". Allacciandosi a questo discorso, il Production Director John Jennings ha affermato: "Con questi SSD super veloci, non dovremo più cercare modi d'intrattenere i giocatori mentre i livelli si caricano".

Lo spunto più interessante è emerso in coda all'articolo, quando il Gameplay Director Fredrik Ljungdahl si è detto entusiasta dell'acquisizione da parte di Microsoft, poiché permetterà allo studio di realizzare giochi ancora più belli: "Credo che, in futuro, far parte di Microsoft ci aiuterà a sviluppare giochi ancora più belli. Hanno dalla loro molte persone esperte, grandi sviluppatori, soluzioni tecniche e hardware".