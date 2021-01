Bethesda e Xbox: 'opportunità incredibili' per FPS e GDR nextgen, secondo Phil Spencer

Tra i tanti argomenti trattati da Phil Spencer nell'ultimo podcast con Larry Hryb, il boss della divisione Xbox ha spiegato all'amico e collega Major Nelson che il matrimonio tra Microsoft e ZeniMax offrirà delle incredibili opportunità per gli appassionati di FPS e GDR.

Dopo essersi speso per illustrare le strategie nextgen portate avanti dalla casa di Redmond ed aver spiegato che Bethesda avrà un ruolo fondamentale nel futuro di Xbox, Spencer ha anticipato alcune delle sorprese che attendono i giocatori nel 2021 spiegando che "ci saranno notizie entusiasmanti. Non vedo davvero l'ora che questa acquisizione si concluda in modo tale da poter lavorare come un'unica azienda. Sono incredibilmente entusiasta di Starfield e di molti altri giochi, alcuni annunciati e altri da rivelare, su cui stanno lavorando".

Guardando alla prestigiosa lista di team Bethesda che entreranno negli Xbox Game Studios insieme alle rispettive IP note (come The Elder Scrolls, Fallout, DOOM o Dishonored) e ai giochi nextgen non ancora svelati, il massimo rappresentante del Team Xbox specifica che "penso solo che sarà una grande opportunità e un'aggiunta incredibile ai nostri studi. Se mi fermo a riflettere sulle nostre potenzialità in tema di GDR con Obsidian, inXile, Playground e adesso Bethesda, mi accorgo che abbiamo una capacità di sviluppo enorme in tema di giochi di ruolo. Anche per quanto riguarda gli FPS, con ID Software da una parte e 343 Industries dall'altra... beh, stiamo praticamente raddoppiando le dimensioni della nostra famiglia di studi first party grazie a Bethesda".