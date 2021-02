Bethesda, Xbox Series X, PS5 ed esclusive: Microsoft ha una strategia a lungo termine

Sin dall'annuncio dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft, tra le questioni che maggiormente hanno coinvolto il pubblico figura sicuramente il destino dei futuri titoli di casa Bethesda.

Tra Fallout, The Elder Scrolls, Prey, Dishonored e altri ancora, sono infatti moltissime le IP tra le mani dei team di sviluppo, attualmente al lavoro anche su nuove proprietà intellettuali. Tra queste ultime trovano spazio Deathloop e Ghostwire Tokyo, presentate ufficialmente al pubblico ben prima dell'annuncio dell'acquisizione da parte di Microsoft. Come ripetuto a più riprese, queste ultime vedranno comunque la luce nella loro promessa versione PlayStation 5, con rispetto per gli accordi presi in precedenza. Non è invece scontato l'approdo su console Sony delle prossime produzioni, inclusi Starfield e The Elder Scrolls VI.



Sul tema si è di recente espresso Herve Gengler, sviluppatore di Playground Games, team al lavoro su Forza Horizon e sul ritorno di Fable. Nel corso di un'intervista, quest'ultimo ha evidenziato come l'ottica adottata da Microsoft sia di ampio orizzonte: "Gli studi erano già nel pieno dei propri cicli di sviluppo e non cesseranno all'improvviso di produrre, ad esempio, la versione PlayStation di un gioco. Se il gioco che aspettate è multipiattaforma, non diranno 'Ora è un'esclusiva Xbox'. Microsoft ha adottato una strategia di lungo periodo e non vuole espressamente sottrarre un gioco a una community perché ne ha acquistato lo studio".