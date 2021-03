Bethesda e Xbox: Todd Howard apprezza il meme della scatola di Series X, rivela Greenberg

Dopo l'annuncio dell'avvenuto ingresso di Bethesda in Xbox e la "tavola rotonda" sui piani futuri di Microsoft dopo l'acquisizione di ZeniMax, in rete sta spopolando il simpatico meme che vede protagonista Todd Howard al posto di Master Chief sul retro della scatola di Xbox Series X con il motto "Power Your Dreams".

Ebbene, stando a quanto riferito da Aaron Greenberg, il celebre Game Director di Bethesda Softworks avrebbe apprezzato la singolare iniziativa che, per inciso, venne lanciata già nel settembre 2020 dallo sviluppatore indipendente Fred Woods.

Nel riallacciarsi a un tweet condiviso dallo stesso Woods per chiedere di essere citato come autore del meme che sta rimbalzando sui social, il responsabile della divisione marketing del team Xbox si è rivolto direttamente allo sviluppatore indie per spiegargli come "ho sempre voluto sapere chi fosse l'autore di questo meme, quindi ti ringrazio per averlo realizzato e aver chiarito questo dubbio. Il tuo meme ha fatto davvero colpo e nel nostro team sta ottenendo un grande successo, anche a Todd è piaciuto molto. Spero che non ti dispiaccia se l'ho messo come foto del mio profilo Twitter, è così fantastico!".

Cosa ne pensate di questo meme? Prima di leggere i vostri commenti, vi lasciamo al nostro approfondimento per fare chiarezza sulle esclusive Xbox Game Pass di Bethesda, ossia sulla discussione aperta in rete per l'interpretazione delle dichiarazioni citate da Phil Spencer a margine dell'ultimo evento in streaming tenutosi in compagnia dei maggiori esponenti di Bethesda e del team Xbox.