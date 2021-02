Bethesda e Zenimax, il futuro in casa Xbox: Microsoft fonderà la nuova sussidiaria Vault

Con l'avvio del mese di febbraio, l'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft è passata al vaglio della Commissione Europea, circostanza in seguito alla quale si sono appresi nuovi interessanti dettagli sulla procedura scelta da Microsoft per concretizzare il processo.

In particolare, uno dei documenti prodotti dal colosso di Redmond rivela l'intenzione di dar vita ad una nuova sussidiaria, per la quale è stato scelto il nome di battesimo di "Vault". Sarà quest'ultima, in concreto, ad acquisire e a procedere ad una fusione con il gruppo ZeniMax Media. In termini legali e di architettura aziendale, la nuova Vault rappresenterà il punto di congiunzione tra Microsoft e le nuove software house, Bethesda inclusa. Ovviamente, Microsoft avrà il pieno controllo della sussidiaria, della quale sarà unica e assoluta proprietaria.



Tale assetto consentirà agli studi di casa ZeniMax, Bethesda inclusa, di continuare a esistere - presumibilmente con struttura invariata - sotto ad un unico ombrello. Tutti i dettagli in merito saranno con tutta probabilità resi noti da Microsoft al momento del completamento del processo di acquisizione, atteso indicativamente per la prima metà del 2021. In attesa di quel momento, ogni riflessione sul futuro dei prossimi titoli dei nuovi team Xbox Game Studios sarà semplice speculazione, con alcuna certezza in merito ad un loro possibile esordio, oltre che su PC e Xbox Series X, anche su altre piattaforme quali PlayStation 5, Nintendo Switch o Google Stadia.