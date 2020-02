Bethesda come Activision: rimossi i giochi da NVIDIA GeForce Now, tranne uno

Nelle scorse settimane, Activision Blizzard ha rimosso i suoi giochi GeForce Now, nuovo servizio in streaming di NVIDIA. Stando a quanto dichiarato dalla casa di Santa Clara, si è trattato di un malinteso, poiché i suddetti titoli non avrebbero proprio dovuto essere inseriti nel catalogo finale senza l'autorizzazione di Activision.

A quanto pare si è verificata un'altra incomprensione, poiché il catalogo di GeForce Now ha dovuto salutare anche i giochi di Bethesda, ad eccezione di uno: l'unico superstite è Wolfenstein Youngblood. Con un comunicato affidato alle pagine del forum ufficiale, un portavoce di NVIDIA ha riferito quanto segue: "Vi avvisiamo che la maggior parte dei giochi di Bethesda Softworks saranno rimossi dal servizio GeForce Now quest'oggi. Wolfenstein Youngblood continuerà ad essere disponibile".

NVIDIA si è rifiutata di commentare, pertanto non conosciamo i reali motivi che hanno condotto a questa decisione. Non è chiaro neppure perché a "salvarsi" è stato un unico gioco, Wolfenstein Youngblood. La redazione di PC Gamer ha contattato anche Bethesda in cerca di spiegazioni, ma non ha ancora ricevuto risposta.

GeForce Now, ricordiamo, non è un servizio di streaming in abbonamento come PlayStation Now o Google Stadia. Non offre un catalogo liberamente accessibile come il primo, o l'acquisto diretto dei titoli come il secondo, bensì permette di giocare in streaming su PC, Mac, Android e Shield dei giochi acquistati su altre piattaforme, come Steam. A tal proposito, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di GeForce Now e la nostra guida su come attivare l'abbonamento gratis di GeForce Now.