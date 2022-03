Betrayal at House on the Hill: l'edizione italiana del board game horror è in preordine

Le fucine creative di Avalon Hill ci informano di aver ufficialmente aperto i preordini per Betrayal at House on the Hill, la riedizione interamente localizzata in italiano del celebre gioco da tavolo a tema horror vincitore di un Gamer Choice Award.

In questa sua nuova versione, la terza edizione di Betrayal at House on the Hill contiene 6 schede personaggio, 6 pedine con altrettanti basi, 30 clip, 8 dadi, 74 carte da gioco, 3 tessere di partenza e 42 Stanza Singola, 114 pedine in cartone e, soprattutto, i libri degli Scenari Tomo del Traditore e Segreti di Sopravvivenza, grazie ai quali poter immergersi nelle atmosfere a tinte oscure di quest'avventura interattiva da sperimentare in compagnia dei propri amici.

I preordini per il gioco da tavolo di Betrayal sono attivi su Amazon, nei negozi specializzati e nelle fumetterie: il lancio del board game horror di Avalon Hill è invece previsto per l'1 aprile 2022. Il ritorno sugli scaffali di Betrayal at House on the Hill consentirà agli appassionati del genere di cimentarsi in una serie di avventure thrilling, con sfide per team composti da un minimo di 3 a un massimo di 6 giocatori.

La nuova versione del board game riprende l'esperienza di gioco dell'edizione originaria del 2004, insieme a tante aggiunte e migliorie che attraversano il gameplay e l'esperienza visiva attraverso l'introduzione di grafiche aggiornate.