Better Call Saul diventa un gioco per Game Boy: la simpatica creazione fan made

Proprio mentre Vince Gilligan racconta di aver preso in considerazione la realizzazione di un videogioco di Breaking Bad in stile GTA, un creativo appassionato dell'immaginario della serie TV propone una divertente creazione.

Attivo in rete come Lumpy Touch, il videogiocatore ha infatti deciso di tradurre l'universo di Better Call Saul in un peculiare demake. La discesa negli abissi di Saul Goodman si ritrova così trasportata dal piccolo schermo ad un contesto ancora più minuto, ovvero lo schermo del mai abbastanza amato Game Boy!



Con il concept trailer che trovate in apertura a questa news, il fan immagina un'avventura da vivere nei panni di Kim, Mike o, ovviamente, Jimmy, con ognuno dei tre personaggi caratterizzato da abilità e statistiche uniche. Tra cut-scene narrative, fughe nel deserto in stile platform e scontri sul ring degni di Punch-Out (a proposito, sapete che è stata scoperta una modalità multiplayer per Super Punch-Out!! ?), la versione Game Boy di Better Call Saul non dimentica nemmeno di chiamare in causa Gus Fring!

Per i curiosi che non hanno ancora visionato ogni puntata di Better Call Saul, segnaliamo che il video propone alcune scene tratte dai seguenti episodi della serie TV:

Stagione 1, episodio 9: Pimento;

Stagione 5, episodio 8: Bagman;

Stagione 6, episodio 5: Black and Blue;

Buona visione!