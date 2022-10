Better Call Saul Kart: il nuovo gioco gratis con go-kart e gusci di tartaruga

Big Trash Games (un nome, un programma) ha pubblicato su itch.io Better Call Saul Kart, un clone di Mario Kart con protagonista Saul Goodman, il celebre avvocato protagonista di Better Call Saul, spin-off dell'altrettanto celebre Breaking Bad.

Better Call Saul Kart è gratis su Itch.io per PC Windows e Linux, il gioco offre tre circuiti, nove personaggi, "una bella grafica" (secondo gli sviluppatori) e una cutscene extra sbloccabile raggiungendo il primo posto in tutte e tre le piste.

Semplicissimi i controlli, le frecce direzionali o i tasti WASD vengono usati per controllare il kart mentre la barra spazio o il tasto CTRL servono per lanciare i... gusci di tartaruga. Davvero, gusci di tartaruga, che forse c'entrano poco con il mondo di Better Call Saul ma fanno tanto Mario Kart e in un gioco del genere non possono mancare... siete d'accordo?

Un gioco gratis che nasce come parodia di Mario Kart che ma che sembra aver riscosso un discreto successo puntando tutto sull'ironia. Il divertimento è assicurato a patto ovviamente di non prestare particolare attenzione al comparto tecnico, piuttosto datato.



E continuando a parlare di fan game, avete visto il remake di Super Mario Bros con Chris Pratt? Un video diventato rapidamente virale su Instagram, YouTube e TikTok.