Beverly Hills, 90210: il cast femminile commenta la decisione di tornare nel revival

Il cast e la delegazione di Beverly Hills, 90210 nelle ore della première del revival erano alla presentazione della Fox al tour estivo della TCA. Sul palco sono saliti i produttori esecutivi Chris Alberghini e Mike Chessler, nonché le star Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling e Ian Ziering.

Nonostante lo show venga considerato come una serie evento, la possibilità di vedere ulteriori stagioni non è del tutto esclusa.

"Ci piacerebbe continuare a lavorare insieme" ha spiegato Tori Spelling "Si è trattata di un'esperienza così straordinaria. La paragono al liceo, quando pensi che non avrai mai la possibilità di fare un revival, ci sono cose che ora sai e che prima non sapevi e avresti fatto diversamente e abbiamo l'opportunità...ho così tante storie da raccontare che si potrebbe andare avanti di stagione in stagione, quindi speriamo che accada".



Il revival di sei episodi è ispirato alle vite e ai rapporti reali delle star, che saranno una versione immaginaria di loro stessi. Dopo essersi separati da quando la serie si è conclusa, ormai diciannove anni fa, Shannen, Jason, Jennie, Ian, Gabrielle, Brian e Tori si riuniscono quando uno di loro suggerisce che è tempo di riavviare Beverly Hills, 90210.

Sulla decisione d'interpretare sé stessi e non i loro personaggi iconici, Spelling ha dichiarato:"Abbiamo pensato fosse un percorso divertente da intraprendere. Tutti hanno parlato di un reboot e non volevamo fosse qualcosa di diretto".

Mettere in scena le loro percezioni pubbliche 'è stato un ottimo punto di partenza per tutta la narrazione' ha affermato Jennie Garth 'Si trattava di un punto di vista interessante per tutti noi'.

Shannen Doherty ha sottolineato come Luke Perry non avesse alcuna intenzione di lavorare ad un revival della serie ma la sua scomparsa ha avuto un ruolo decisivo sulla sua decisione di tornare nello show.

Il ricordo di Luke Perry delle altre star del serial ha commosso i fan in tutti questi mesi. E il video promo ha celebrato definitivamente il ritorno di Beverly Hills, 90210.