Una bevuta tra amici in un cosplay di gruppo che riunisce i protagonisti di Cyberpunk 2077

Nonostante le incertezze iniziali, Cyberpunk 2077 è riuscito a ingranare e a sorprendere il pubblico di giocatori. La community è ora in fermento per l'attesa di Phantom Liberty, la più grande espansione progettata da CD Project RED, e a separare le distanze con questo DLC arriva un fantastico cosplay di gruppo.

Quasi certamente Cyberpunk 2077 Phantom Liberty introdurrà un finale alternativo e gli appassionati già non vedono l'ora di poter tornare tra le strade distopiche di Night City. A riportarci in anticipo nella metropoli futuristica è un cosplay di gruppo a tema Cyberpunk 2077.

In prima fila in questa interpretazione realizzata direttamente nel quartier generale di CD Projekt RED troviamo Johnny Silverhand, il rocker della band Samurai ispirato all'attore Keanu Reeves. Irrazionale, impulsivo e manipolatore, ha guadagnato il suo soprannome a causa dell'impianto cibernetico innestato nel braccio sinistro. Johnny fu ucciso da Adam Smasher durante l'Olocausto di Night City, ma la sua coscienza ha continuato a vivere nella Reliquia.

Tra il gruppo di protagonisti del cosplay condiviso da xEndzii su Instagram troviamo anche Panam Palmer, ex del clan nomade Aldecaldos che ora vive una vita indipendente come mercenaria, e Judy Alvarez, abile tecnica e membro dei Mox. Entrambe le donne sono una possibile storia romantica per il protagonista principale totalmente personalizzabile V.