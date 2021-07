Beware, un mix tra racing game e survival horror: tutti i dettagli in video

Beware è la nuova peculiare esperienza realizzata da Ondrej Svadlena, sviluppatore cecoslovacco che da solo è riuscito a creare un particolarissimo mix tra racing game e survival horror.

Dopo aver affrontato una gioventù piuttosto drammatica nella Cecoslovacchia degli anni '80 in cui dominava il Partito comunista, il giovane Svadlena è stato costretto a vivere la propria vita in fuga. Viaggiando tra un paese e l'altro, l'autore iniziò a sviluppare i più svariati interessi creativi e, dopo aver seguito lezioni di architettura e design, cominciò ad avvicinarsi al mondo dell'animazione 3D. Dopo aver realizzato un trailer del suo progetto, Svadlena decide di apprendere come sviluppare un videogioco e dà ufficialmente vita a Beware grazie ad una raccolta fondi avvenuta su Patreon.

Beware si presenta come un progetto dalle caratteristiche uniche, in grado di porsi a metà tra un simulatore di guida e un survival horror. A bordo della sua auto, il giocatore parte da un parcheggio nel cuore della notte cercando di sfuggire ai misteriosi pericoli che lo attanagliano. Degna di nota è la fisica votata al realismo, nonché le influenze artistiche di cui è infuso il progetto, che ci rimandano alle esperienze passate di Svadlena nel campo dei cortometraggi cinematografici. Il titolo ci sembra già molto interessante nel suo attuale stato, e chissà che un aiuto esterno non possa consentire al progetto di spiccare definitivamente il volo. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura.